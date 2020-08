Coronavirus, il bollettino del 28 agosto

I decessi totali sono35.472, 9 in più rispetto a ieri. Il numero totale dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 265.409. I guariti, in totale, sono 206.902. Continua a salire il numero dei tamponi effettuati: sono oltre 97mila. Le terapie intensive sono 74 in tutto (+7 rispetto al giorno precedente)

I nuovi contagi da Coronavirus in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute del 28 agosto, sono 1.462. Tanti i nuovi tamponi effettuati che si attestano a quota 97.065, segnando un nuovo record per il terzo giorno consecutivo. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva resta relativamente basso da settimane: ad oggi sono sono 74 (ieri 67, +7). Negli ultimi 7 giorni, l’età media dei nuovi contagiati si è abbassata (29 anni, come riporta l'Iss) e molti sono asintomatici (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

Le vittime, i guariti e il numero di tamponi approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 265.409. Le vittime, in totale, sono 35.472, con 9 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 5). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 348, per un totale di 206.902. I ricoverati con sintomi sono 1.178 (+47). Sono invece 21.783 le persone in isolamento domiciliare (+1.049). I tamponi sono al momento 8.410.510, in aumento di 97.065 rispetto al 27 agosto. I casi testati sono finora 4.999.953, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Abruzzo segnala che oggi sono risultati 21 nuovi casi positivi. Dal totale però è stato sottratto 1 caso dei giorni passati, in quanto già in carico ad altra Regione. Una segnalazione arriva anche dall'Emilia Romagna: sono stati eliminati due casi (entrambi da Bologna) e si corregge quindi il numero dei casi comunicato ieri (quello corretto è 31.383). Inoltre la Sicilia segnala che dei 54 nuovi positivi, 5 sono migranti ospiti del centro di accoglienza di Agrigento, 5 provenienti dalla Campania e uno dal Venezuela.

I dati regione per regione: approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 6.454 in Lombardia 1.346 in Piemonte 2.621 in Emilia-Romagna 2.253 in Veneto 1.349 in Toscana 469 in Liguria 2.716 nel Lazio 291 nelle Marche 1.596 in Campania 684 in Puglia 74 nella Provincia autonoma di Trento 1.058 in Sicilia 347 in Friuli Venezia Giulia 383 in Abruzzo 189 nella Provincia autonoma di Bolzano 622 in Sardegna 229 in Umbria 189 in Calabria 15 in Valle d’Aosta 67 in Molise 83 in Basilicata.