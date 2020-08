11/25 ©Getty

Positivi al coronavirus ancora in crescita in Veneto, che registra oggi 132 contagi in più (22.469 il totale degli infetti da inizio epidemia) , ed una vittima (per complessivi 2.117 morti). Lo rende noto il bollettino della Regione. Con i nuovi focolai emersi sul territorio c'è un altro forte balzo dei soggetti in isolamento domiciliare: sono 512 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.036 persone