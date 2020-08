Coronavirus, scuola: oggi Conferenza Stato-Regioni per trovare accordo

Ieri nessuna intesa nel vertice tra governo e Regioni sulle linee guida per la ripartenza della scuola. Nuovo confronto in giornata: i governatori potranno formalizzare delle proposte. Dubbi sulla gestione di eventuali contagi da Covid-19 e dei trasporti scolastici. La ministra Azzolina annuncia l'arrivo di 70mila unità di organico tra docenti e personale Ata. Come detto dal commissario Arcuri, in mattinata comincia la consegna di gel e mascherine alle scuole. Venerdì l'arrivo dei banchi monoposto

La Conferenza Stato-Regioni prova a trovare un accordo sulle linee guida per la ripartenza della scuola ( LO SPECIALE ) dopo che ieri il vertice tra governo e Regioni ha lasciato sul tavolo i nodi della gestione di eventuali contagi da Covid-19 e dei trasporti scolastici (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Il nuovo vertice, in programma oggi vedrà la possibilità per i governatori di formalizzare delle proposte. In mattinata, invece, come pre-annunciato dal commissario Arcuri comincia la consegna di gel e mascherine alle scuole. Venerdì previsto l'arrivo dei primi banchi monoposto. Intanto la ministra Azzolina annuncia l'arrivo di 70mila unità di organico tra docenti e personale Ata.

Mercoledì 26 agosto, Regioni e governo non hanno trovato la quadra su scuolabus e dispositivi di protezione in vista dell'inizio delle lezioni e della ripresa delle attività. Dopo il vertice dei governatori con i ministri Boccia, De Micheli, Speranza e Azzolina, emerge la necessità di un coordinamento permanente, in particolare sul nodo del trasporto pubblico locale su cui pesa il continuo braccio di ferro tra le Regioni, che puntano a 'viaggiare' a pieno carico, e il Comitato Tecnico Scientifico. Dal confronto spicca un deciso "no" alle mascherine in classe” e un avvertimento: "Impossibile ripartire così senza evitare il caos dei trasporti, perché in molti rischiano di non raggiungere istituti o luoghi di lavoro".

Dopo l’impasse creata dal mancato accordo nel vertice di ieri, il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, ha manifestato le sue preoccupazioni: "È assolutamente necessario fare in modo che i ragazzi possano raggiungere le scuole e possano farlo in sicurezza. Non possiamo rischiare che la ripresa della scuola, dopo tanta fatica e un immenso lavoro dei dirigenti e del personale tutto, si areni ora sul problema trasporti che, lo ricordo, è noto da tempo".

Le possibili soluzioni

Tra le idee spunta anche quella di eventuali deroghe al metro di distanza sui bus basate sul "principio del gruppo abituale esteso ai componenti della stessa classe", come ipotizzato dal presidente della Commissione Trasporti, Fulvio Bonavitacola. E dopo una riunione tenutasi qualche ora dopo il vertice, il Cts ha ribadito alcune misure come la necessità dell'ausilio di ulteriori mezzi per aumentare le corse ma anche ridurre le tratte, l'uso dei separatori ‘anti-goccioline', l'adozione di sistemi con filtri innovativi per un maggiore ricambio dell'aria a bordo, l'utilizzo di bus privati, una diversificazione degli orari di apertura delle scuole (con due blocchi orari in particolare per le superiori, nella fascia 7,30-9,30), norme diverse per il trasporto urbano e quello regionale o extraurbano e la moral suasion da parte degli stessi controllori.

Il dibattito sulle mascherine

In vista del 14 settembre resta ancora da superare il dibattito sulle mascherine. Le Regioni annunciano un muro nel caso in cui, con il continuo trend di aumento dei contagi, dovesse passare la linea della mascherina obbligatoria per gli alunni in classe. In tal caso l'unica possibilità a cui aprirebbero i governatori è quella di valutare, laddove non fosse possibile il distanziamento, "l'utilizzo dei dispositivi di protezione in maniera differenziata nei territori con parametri di riferimento variabili a seconda degli indici di contagio e di eventuali focolai". Ma al momento la posizione del Cts resta la stessa: esclusi i bimbi da 0 a 6 anni, la mascherina va indossata laddove non si riesca a rispettare il distanziamento e quando non si è seduti al banco.