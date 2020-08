Coronavirus mondo, in India record di nuovi contagi in 24 ore

Sono più di 24 milioni i casi di Covid-19 nel mondo, oltre 825mila i morti. Gli Usa (5,8 milioni di contagiati dall’inizio della pandemia) e il Brasile (3,7 milioni) restano i Paesi più colpiti. Negli Stati Uniti 70mila bimbi contagiati ad agosto. In India 76mila nuovi casi in 24 ore. È nuovo allarme a Seul. La Francia: "Faremo di tutto per evitare nuovi lockdown"

L'India registra il più alto numero di casi di Covid-19 in 24 ore in un solo Paese: quasi 76.000 positivi, su 924mila test effettuati ieri. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia ha superato i 3 milioni 300 mila, comunica il Ministero della Sanità indiano.

Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il totale delle infezioni è salito a 18.706, alimentato dai nuovi focolai delle chiese di Seul. Da oggi l'Assemblea nazionale, il parlamento sudcoreano, è in lockdown dopo il contagio accertato di un giornalista.

In Russia 4.711 nuovi casi, in totale 975mila

La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 4.711 nuovi casi di coronavirus, toccando così i 975.576 in totale. I morti sono stati invece 121 (16.804 in totale). I guariti salgono a 6.411, per un totale di 792.561. Lo fa sapere il centro nazionali anti-coronavirus, citato dalla Tass.

Francia: faremo il possibile per evitare nuovi lockdown

Il premier francese, Jean Castex, parlando dell'emergenza ha detto: "Nuovi piani di lockdown locali o globali sono pronti. Il nostro sistema ospedaliero è pronto anche ad una nuova ondata di pazienti, in termini di letti, mascherine, farmaci, rianimatori. Ma il nostro obiettivo è fare di tutto per evitare un nuovo lockdown, soprattutto generale, e un afflusso massiccio di pazienti come quello che abbiamo conosciuto. Quest'obiettivo e' alla nostra portata se soltanto saremo tutti mobilitati". Castex ha anche annunciato che la mascherina sarà obbligatoria "per tutti" nelle università. A scuola invece l'obbligo è per gli studenti a partire dalla prima media.