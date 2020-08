Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Secondo il bollettino del ministero della Salute del 27 agosto, in Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 263.949. Le vittime, in totale, sono 35.463, con 5 decessi nelle ultime 24 ore. Stabili le terapie intensive: sono 67, due in meno di ieri. Nuovo record di tamponi: oltre 94mila in un giorno. Nelle ultime due settimane solo Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Ungheria hanno registrato meno nuovi contagi per 100mila abitanti rispetto. LE GRAFICHE