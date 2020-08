Coronavirus, Usa: oltre 180mila morti. Trump: vaccino entro fine anno

Gli Stati Uniti hanno anche registrato 42.859 nuovi casi in un giorno. In tutto, più di 5,8 milioni di persone sono state infettate e più di 2,1 milioni sono state dichiarate guarite. Il numero di nuovi casi di Covid-19 negli Stati Uniti è diminuito nelle ultime settimane ma il Paese è ancora lontano dall'essere fuori dall'emergenza, con enormi disparità di diffusione fra i singoli Stati.

La pandemia di coronavirus continua a preoccupare in tutto il mondo ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Gli Usa sono il Paese con più contagi e più vittime. Finora, secondo i dati della Johns Hopkins University, il Covid-19 ha causato oltre 180mila morti negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore le nuove vittime sono 931, portando il bilancio dall'inizio della pandemia a 180.527 morti nel Paese, il più colpito al mondo in valore assoluto.

Il presidente Usa Donald Trump, nel suo discorso di accettazione della nomination repubblicana per un secondo mandato, ha toccato anche il tema coronavirus promettendo: “Produrremo un vaccino entro la fine dell'anno se non addirittura prima”.

La situazione in Brasile e India

Oltre agli Usa, gli altri due Paesi in cui la situazione è più preoccupante sono Brasile e India. Il Paese sudamericano ha registrato nelle ultime 24 ore altri 984 decessi legati al coronavirus, per un totale di 118.649 vittime. Registrati anche altri 44.235 casi di contagio, per un numero totale di 3.761.391 infezioni dall'inizio della pandemia. L’India, invece registra altri 77.266 casi, che portano il totale dei contagi a 3,39 milioni. Sono più di 61mila le vittime.

La situazione in Europa

La Germania invece, dove si registra una media di 1.500 casi al giorno, è tornata sui suoi passi quanto alla riapertura degli stadi: rimarranno chiusi ai tifosi almeno fino alla fine dell'anno. Giro di vite sugli assembramenti e sulle mascherine, con l'annuncio di sanzioni più pesanti. In Spagna ieri 3.781 i nuovi casi di contagio in un giorno. Ancora una volta la più colpita è Madrid con 979 nuovi malati. La Spagna ha quindi deciso l’obbligo della mascherina fin dalla prima elementare, dove tutti gli allievi torneranno nelle classi, vuote ormai da marzo. Da due settimane, il Paese fa registrare un tasso di 190 casi su 100.000 abitanti, il più alto dell'Unione europea. Tornano a salire i contagi anche in Gran Bretagna: 1.522 casi nelle ultime 24 ore, per il secondo giorno di fila oltre quota mille dopo settimane di rallentamento.