Coronavirus Sardegna, ponte aereo o nave per turisti in isolamento

Partiti per una vacanza in Sardegna e rimasti bloccati dal coronavirus (LO SPECIALE - IL LIVE). Sono diversi i turisti e lavoratori in isolamento per cui la Protezione civile sta predisponendo un piano di rientro a casa. L'idea è quella di un utilizzo di navi o aerei dedicati, per le persone risultate positive al Covid-19 dopo avere eseguito il tampone rinofaringeo e che si trovano in isolamento nei luoghi di villeggiatura in Sardegna dopo l'impennata di contagi sull'Isola (COSA SAPPIAMO).