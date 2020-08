Coronavirus Francia, 7.379 nuovi casi. Macron non esclude lockdown

Nel Paese transalpino è record di tamponi, che sono stati quasi 900.000 nell'ultima settimana (893.146). Il presidente su un'eventuale chiusura: "Faremo di tutto per evitarla"

"Non avrei imparato a sufficienza da quello che stiamo vivendo da alcuni mesi se vi dicessi che escludo totalmente un nuovo lockdown. Ma faremo di tutto per evitarlo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, rispondendo a una domanda sull'eventualità di una nuova chiusura totale per far fronte all'aumento dei casi di coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Nel Paese transalpino si registra un nuovo record di positività al Covid-19 negli ultimi mesi, 7.379 nelle ultime 24 ore, stando al comunicato serale della Direzione generale della Salute. Record anche di tamponi, che sono stati quasi 900.000 nell'ultima settimana (893.146).

Sanità francese: "Progressione esponenziale dell'epidemia"

vedi anche Coronavirus, Spagna e Francia tra i Paesi con più contagi in un giorno Nel suo comunicato, la Direzione nazionale della Salute sottolinea che "la dinamica di progressione dell'epidemia è esponenziale" e che "gli indicatori ospedalieri sono in aumento". Le cifre dicono inoltre che sono stati 20 i decessi nelle ultime 24 ore, che hanno portato il totale a 30.596 da inizio epidemia. Stabile a 4.535 il numero dei ricoveri, in aumento di 6 unità quello dei pazienti gravi in rianimazione, a 387.

Macron: "Inutile chiudere di nuovo le frontiere" approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Pur non escludendo nuovi provvedimenti per limitare il contagio, Macron sostiene che chiudere le frontiere tra i Paesi europei sarebbe "controproducente e soprattutto inefficace nella lotta contro il virus e la sua diffusione, non ha alcun senso". Parole che arrivano dopo le restrizioni ai viaggi in Francia applicati da Regno Unito, Belgio o Germania. "Bisogna piuttosto avere una metodologia comune per definire le zone di circolazione attiva (del virus) e per trattarle in seno a ogni Paese", ha aggiunto Macron premendo per un migliore "coordinamento europeo". "Agiremo nei prossimi giorni per andare avanti" in tal senso e per non ripetere "gli errori dello scorso marzo".