Coronavirus Italia, ecco quali sono i nuovi focolai di Covid-19

Sono 26 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo con i test eseguiti il 26 agosto. Dei nuovi casi, 16 fanno riferimento a pazienti residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, di cui 7 in Valle Peligna, 4 nel Pescarese, 2 nel Chietino e 2 nel Teramano, mentre per uno sono in corso accertamenti sulla provenienza. Dal totale complessivo è stato sottratto un caso, risultato già in carico ad altra Regione

