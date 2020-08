Scuola, l'ipotesi: ora anche i compagni di classe diventano congiunti?

La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, tra le proposte relative al trasporto pubblico locale, ritiene sia necessaria una concezione più ampia del termine congiunti allargata: dovrebbe essere estesa anche a tutti gli alunni della stessa classe e ai colleghi di lavoro

Definizione più ampia del concetto dei congiunti, estesa anche a compagni di classe e di lavoro. Questa è la proposta di Paola De Micheli, la ministra delle Infrastrutture, durante la riunione in videoconferenza con le Regioni, per l'incremento della capienza in condizioni di sicurezza sui mezzi in vista della riapertura delle scuole (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Tra le proposte relative al trasporto pubblico in vista del rientro di migliaia di studenti nelle aule scolastiche, ci sono anche quelle di definire i tempi di permanenza a bordo per derogare al distanziamento di un metro, avere una certificazione dei sistemi di aerazione e filtraggio dei mezzi, l'obbligo di mascherina chirurgica e la differenziazione degli orari per diluire i flussi di passeggeri.