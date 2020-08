Coronavirus, il bollettino del 27 agosto

I decessi totali sono 35.463, 5 in più rispetto a ieri. Il numero totale dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 263.949. I guariti, in totale, sono 206.554. Eseguiti oltre 94mila tamponi. Stabili le terapie intensive: sono 67 (-2)

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 263.949. Le vittime, in totale, sono 35.463, con 5 decessi nelle ultime 24 ore ( ieri 13 ). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 1.411 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE CITTÀ EUROPEE DOPO IL LOCKDOWN: IL REPORTAGE DI SKY TG24 ). La Regione Sardegna comunica che dal totale dei casi vengono sottratte due unità nella provincia di Nuoro, già dichiarati in data 23/08 ma con ripetuti tamponi negativi.

Guariti e terapie intensive

I guariti nelle ultime 24 ore sono 225, per un totale di 206.554. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 67, 2 in meno di ieri, e confermano un andamento stabile. I ricoverati con sintomi sono 1.131 (+76). Sono invece 20.734 le persone in isolamento domiciliare (+1.105). I tamponi sono al momento 8.313.445, in aumento di 94.024 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.934.818, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.