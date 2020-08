Coronavirus, i nuovi contagi per 100mila abitanti in Europa

1/35

Nuovo record di tamponi in Italia: in un giorno sono stati 94.024. Lo riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute, che registra 263.949 casi totali con un aumento di 1.411 contagi in 24 ore. Sono due in meno i ricoverati in terapia intensiva rispetto a ieri, per un totale di 67. Le vittime sono 35.463, 5 in più del giorno precedente

Il bollettino con i dati aggiornati al 27 agosto