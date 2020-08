Covid Calabria: Messignadi, frazione di Oppido Mamertina, è zona rossa

Messignadi, frazione del comune di Oppido Mamertina (in provincia di Reggio Calabria), è stato dichiarato "zona rossa". La governatrice Jole Santelli ha firmato l’ordinanza dopo che nell’area sono state trovate positive al coronavirus 13 persone: si tratta di componenti di cinque nuclei familiari, entrati in contatto con una donna che, dopo giorni di febbre, è stata sottoposta a tampone ed è risultata positiva. Tutti gli altri parenti sarebbero stati contagiati da lei e poi avrebbero avuto contatti anche con altre persone: per questo continuano le verifiche e i test ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE ).

Il focolaio di Messignadi è un "potenziale pericolo"

Nel corso dell'emergenza coronavirus, fino al mese di maggio, sono stati 15 i Comuni dichiarati "zona rossa" dalla presidente Santelli perché "focolai". Nell’ultima ordinanza, la numero 64 dall'inizio dell'emergenza, si legge che il focolaio individuato a Messignadi "rappresenta un potenziale pericolo per l'ulteriore diffusione del virus, atteso che i soggetti positivi avrebbero avuto numerosi contatti stretti con i familiari e la popolazione del luogo, per i quali il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp ha in atto ulteriori accertamenti, ma che già fanno registrare un'incidenza superiore a 10 casi confermati per mille abitanti e una percentuale di test positivi sul totale dei test effettuati tra i contatti prossima al 30%". La situazione epidemiologica, "legata al cosiddetto focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili", si legge ancora nel provvedimento.