A Milano "Tutta la mia città": un workshop su spazi urbani inclusivi

A Milano arriva "Tutta la mia città", il laboratorio gratuito per giovani tra i 18 e i 35 anni per realizzare un racconto corale in formato podcast su spazi urbani, genere e decolonialità. Quattro incontri pomeridiani (16:30-20:30) si terranno dal 3 al 6 luglio al Parco Trotter di Milano, e includereanno teatro fisico, mappature emotive, scrittura creativa e letture ad alta voce. Il percorso culmina nella creazione di un podcast in quattro puntate, frutto del racconto collettivo dei partecipanti. Organizzato da WeWorld nell'ambito della WeWorld Academy, in collaborazione con Sex and the City e Milano Mediterranea. Al termine, è previsto il rilascio di un certificato riconosciuto dal programma CERV dell'UE. Candidature aperte fino al 22 giugno, massimo 30 partecipanti.