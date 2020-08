1/10

Calano lievemente i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, dopo tre giorni di crescita dei contagi, e si registra una vittima in tutta Italia. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, per il secondo giorno consecutivo, ma i numeri rimangono contenuti. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute. Il 29 agosto è stato registrato un nuovo record di tamponi: sono quasi 100mila in 24 ore

Il bollettino del 29 agosto