Coronavirus, il bollettino del 29 agosto

Una sola vittima in 24 ore, nuovi contagi in lieve calo, altro record di tamponi fatti, terapie intensive stabili. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 29 agosto. I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 1.444. I nuovi tamponi sfiorano quota 100mila (sono 99.108), segnando così un nuovo record per il quarto giorno consecutivo. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva resta relativamente basso da settimane: ad oggi sono 79 (ieri 74, +5). Sempre sulle terapie intensive, si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: l'8 marzo a fronte di 1.494 nuovi casi i ricoverati erano +83, mentre il 27 agosto con 1.411 nuovi contagi le terapie intensive sono calate di 2 unità. Negli ultimi 7 giorni, inoltre, l’età media dei nuovi contagiati si è abbassata (29 anni, come riporta l'Iss) e molti sono asintomatici (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).