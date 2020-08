Scuola, nodo assunzioni: rischio 300mila supplenti

Ripartenza difficile negli istituti: molte classi di concorso e anche le graduatorie di merito sono esaurite. Cisl: “Difficile si arrivi a coprire con assunzioni in ruolo più del 30% dei posti disponibili”. All’inizio dell’anno potrebbero esserci tra i 250mila e 300mila supplenti. Intanto praticamente fatto l’accordo tra governo e Regioni su gestione dei contagi e i mezzi di trasporto

La ripartenza della scuola prevista per il 14 settembre rischia di essere minata da cattedre vuote e poco personale scolastico (CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI - SPECIALE).. Nelle graduatorie a esaurimento di diverse province, in prevalenza al Centro-Nord, infatti, molte classi di concorso sono esaurite e lo sono pure le graduatorie di merito. E c’è chi denuncia, come Cisl Scuola, che le assunzioni in ruolo dei docenti rischiano di essere molte meno di quelle annunciate dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che ha firmato il decreto per l'assunzione a tempo indeterminato di 84.808 docenti. Secondo il sindacato saranno solo 30mila: “È difficile si arrivi a coprire con assunzioni in ruolo più del 30% dei posti disponibili”. Il ministero dell'Istruzione, intanto, spera che alcuni posti vengano assegnati tramite "call veloce" ma il vincolo di permanenza dei 5 anni pesa non poco. Secondo alcune previsioni si apre un anno scolastico con lo spettro di 250mila-300mila supplenti, anche perché ai numeri attuali bisogna aggiungere l'”organico Covid”, circa 70mila tra prof e collaboratori scolastici.

Cisl: “Scelte fallimentari in materia di reclutamento”

approfondimento Rientro a scuola, cosa succede se un alunno o insegnante è positivo "C'è una percentuale bassissima di copertura dei posti che ad oggi non supera il 30% - ha spiegato in una nota la segretaria della Cisl Scuola, Maddalena Gissi - la situazione più disastrosa è sul sostegno. Verranno coperti a malapena i docenti andati in pensione. La prova lampante di scelte fallimentari in materia di reclutamento, che purtroppo si tramandano di governo in governo da troppo tempo". Un’altra questione riguarda i docenti che, affetti da patologie, stanno chiedendo di restare a casa, avvicinandosi la data del rientro a scuola e contemporaneamente aumentando in questi giorni il numero dei contagio.

Il nodo dei trasporti

approfondimento Rientro a scuola, nodo insegnanti tra richieste di esonero e supplenze Per quanto riguarda le modalità del rientro a scuola, intanto, dopo che la Conferenza Unificata ha licenziato in via definitiva il documento dell'Istituto superiore di Sanità e Inail sulla gestione di possibili casi di contagio nelle scuole, continua il confronto tecnico sul trasporto pubblico in vista della Conferenza Unificata di lunedì prossimo. "Bene l'accordo con le Regioni, ora avanti verso il 14 settembre", ha commentato la ministra Azzolina. La Commissione Trasporti delle Regioni e il ministero delle Infrastrutture sono praticamente giunti a un accordo sulla possibilità di derogare al distanziamento a bordo dei mezzi di trasporto - considerata la limitata permanenza temporale sui mezzi da parte dei viaggiatori - fino a consentire l'80% del riempimento ove vengano garantite adeguate misure di contenimento dei rischi di contagio. Le Regioni poi hanno insistito sulla necessità che vengano garantite adeguate risorse per finanziare i servizi aggiuntivi sul Tpl, volti a coprire il restante 20%.