Rientro a scuola, nodo insegnanti tra richieste di esonero e supplenze

Potrebbero essere circa 250mila i supplenti in Italia nell’anno scolastico che, tra tante difficoltà, si appresta a cominciare. Tra questi, quelli che andrebbero a sostituire gli insegnanti che hanno già chiesto di non tornare in cattedra perché più esposti al contagio da Covid. Il Ministero però frena: “Nessun allarmismo, sono in corso approfondimenti specifici”

Potrebbe esserci anche la questione dei “lavoratori fragili” a rendere ancora più difficoltoso l’inizio dell’anno scolastico 2020-21. In alcune regioni, Veneto in testa, viene sollevata la questione dei rischi sanitari legati al rientro a scuola che correrebbe una determinata categoria di lavoratori, ovvero i cosiddetti “fragili”. Sarebbero già numerose, dunque, le richieste di esonero per motivi di salute da parte di docenti e collaboratori scolastici: richieste che si sommerebbero alle già tante cattedre vuote dovute alle mancate assunzioni. (SPECIALE SCUOLA - CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Chi sono i lavoratori fragili approfondimento Scuola, mascherine in classe? Esperti divisi: i pro e i contro Per “lavoratore fragile” si intende colui (o colei) che è affetto da più patologie contemporaneamente: si tratta degli immunodepressi, dei pazienti oncologici ma si possono aggiungere anche coloro che hanno più di 55 anni e – nel caso della scuola nel contesto del Coronavius – quelli più esposti al contagio quindi i collaboratori scolastici e i docenti con malattie croniche o problemi di asma e allergie. In Italia, il 40% del corpo docente, circa 400mila persone, è over 55 e i professori con più di 62 anni sono 170mila. “È una situazione molto complicata, abbiamo chiesto più volte che venga chiarita – dice alla Stampa Maddalena Gissi, segretaria della Cisl Scuola – perché lascia senza tutele questi insegnanti e apre ulteriori incognite sulla ripartenza delle lezioni”.

La preoccupazione delle regioni approfondimento Scuola, Conferenza Regioni: ok a documento sulla gestione dei focolai Quando mancano poche settimane dall’inizio della scuola, si prova ora a quantificare quante saranno le richieste di esonero. La direttrice dell’Ufficio scolastico del Veneto Carmela Palumbo, riporta il Corriere della Sera, ha denunciato centinaia di lettere ai presidi da parte di docenti che chiedono di poter essere esonerati dal servizio. Una situazione che però non riguarda solo il Nord: a Salerno, per esempio, si segnalano già una trentina di richieste. Inoltre, a prescindere dai lavoratori fragili, nel 2020 le supplenze potrebbero essere circa 250mila. I sindacati, tra l’altro, denunciano il fatto che a pochi giorni dall’assegnazione delle cattedre, appena il 30% sarebbe andato a buon fine.