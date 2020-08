Scuola, consegnati i primi banchi a Nembro, Alzano e Codogno. VIDEO

Ha preso il via questa mattina da Codogno, Alzano Lombardo e Nembro la consegna dei primi banchi monoposto necessari alla riapertura in sicurezza delle scuole, prevista per il 14 settembre. Il commissario Domenico Arcuri ha voluto partire proprio da qui, dai tre comuni diventati simbolo dell’emergenza coronavirus in Italia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Sono circa 350 i banchi consegnati nel corso della mattinata dall'Esercito, leggermente più piccoli di quelli tradizionali per permettere il distanziamento.

“Ricordiamo quello che è successo, i mesi più tremendi. Sono emersi tanti ricordi e ci siamo resi conto che dobbiamo superarli, ma non è così semplice”, afferma la preside dell’istituto alberghiero di Nembro. “Abbiamo voglia di ripartire e ce la faremo”, aggiunge.