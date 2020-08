Coronavirus, sceicco Kuwait positivo su yacht: ricoverato a Catanzaro

Il viaggio tra Adriatico, Ionio e Tirreno

Partiti dalla Croazia, hanno solcato il mare Adriatico e lo Ionio, passando per le zone del Crotonese e del Reggino, per poi risalire il mar Tirreno e arrivare, nel pomeriggio del 26 agosto, davanti al porto di Tropea. Del loro passaggio in zona, l'Azienda sanitaria vibonese era stata avvertita dall'Agenzia marittima di Sanremo, per cui, data la provenienza estera del natante e in via del tutto preventiva nel caso di un loro sbarco in città, sono scattate rapidamente le misure cautelative.