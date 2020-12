Xiaomi, anche l'Mi 11 verrà venduto senza caricabatterie

Una svolta “green”

approfondimento

Smartphone, tutte le novità in arrivo nel 2021

A confermarlo anche il sito di settore “The Verge” che, si legge, spiega come la scelta di Xiaomi sia stata dettata da preoccupazioni di tipo ambientale. Obiettivo, dunque, tutelare l'ambiente anche attraverso la riduzione del numero di accessori che rischiano di rimanere poi non utilizzati, proprio come il caricabatterie, in molti casi giù in dotazione agli stessi utenti che hanno scelto Xiaomi per altri modelli in passato. L’azienda cinese, così, ha deciso di unirsi alla scelta di altri produttori di telefoni, come Apple. E potrebbe non essere l’unica, oltre al colosso di Cupertino, a propendere per questa filosofia. Tra queste, sostiene “The Verge”, anche Samsung, che aveva in qualche modo deriso la scelta di Apple e che, secondo voci sempre più insistenti, potrebbe non includere il caricabatterie nelle confezioni dei suoi prossimi top di gamma, i Galaxy S21.

La nuova filosofia

Poco dopo il lancio dell'iPhone 12, Xiaomi stessa aveva twittato un post scrivendo di "non aver lasciato nulla fuori dalla scatola" del suo Mi 10T Pro, aggiungendo un breve video clip che mostrava una confezione dello stesso smartphone con un caricabatterie al suo interno. Un riferimento, molto probabile, alla nuova filosofia applicata da Apple proprio con iPhone 12. Ora, però, la scelta di condividere la decisione, legata ad una forte motivazione ambientale, cercando così di non includere caricabatterie superflui con l’arrivo dei nuovi dispositivi, soprattutto se i caricabatterie stessi sono identici a moltissimi altri che la maggior parte degli utenti ha già. Il tutto, sottolinea infine “The Verge” a testimoniare però come i produttori di telefoni continuino ad aumentare i prezzi sui loro nuovi dispositivi, trovando modalità “per offrire ai propri clienti meno”, non inserendo nelle confezioni, ad esempio, le cuffie o gli stessi caricabatterie, rispetto a quanto era comune fare in passato. Cosa succederà con chi acquista Mi 11? Il leaker Ice Universe ha twittato che Xiaomi tratterà la sua clientela in maniera diversa rispetto a quanto fatto da Apple. E’ possibile, ma non ancora ufficiale, che Xiaomi fornisca comunque un’agevolazione per l'acquisto del caricabatterie.