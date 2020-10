Xiaomi svela nuovo sistema di ricarica wireless per smartphone a 80W

Si tratta di un nuovo sistema di ricarica rapida che promette di ripristinare completamente una batteria da 4.000 mAh in soli 19 minuti. Nel filmato, l’azienda non anticipa la scheda tecnica della tecnologia, ma si limita a mostrare i risultati raggiunti con il nuovo Mi Wireless Charging Technology a 80W, che “batte qualsiasi altro concorrente”.

Dopo aver lanciato la prima tecnologia per la ricarica wireless degli smartphone a 50W, Xiaomi in un video pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale ha preannunciato Mi Wireless Charging Technology a 80W, con cui l’azienda intende alzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni di ricarica della batteria dei dispositivi portatili.

Batteria a 4.000 mAh si ricarica al 10% in 1 minuto

Il video mostra in azione Mi Wireless Charging Technology a 80W su un Mi 10 Pro modificato. La sua batteria da 4.000 mAh si ricarica al 10% in 1 minuto, al 50% in 8 minuti, e al 100% in soli 19 minuti. Risultati che superano di gran lunga le prestazioni del sistema di ricarica wireless a 30W targato Xiaomi, in grado di ricaricare al 50% una batteria simile in 25 minuti e al 100% in ben 69 minuti.

Xiaomi non ha fornito dettagli in merito alle tempistiche previste per il lancio del primo smartphone che supporterà Mi Wireless Charging Technology a 80W, ma è probabile, come riporta The Verge, che ne saranno equipaggiati i suoi prossimi dispositivi top di gamma.

iPhone 12 senza caricabatterie: Xiaomi prende in giro Apple

Negli scorsi giorni, mostrando l’unboxing del telefono protagonista anche di questo nuovo video, Mi 10T Pro, Xiaomi, non si è fatta sfuggire l’occasione di “stuzzicare” il colosso di Cupertino, schernendo la scelta di rimuovere il caricabatterie dalle confezioni di vendita degli iPhone. Nel filmato, postato su Twitter, l’azienda mette in evidenza il fatto che la confezione del suo smartphone contiene anche un caricabatterie.