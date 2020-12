Smartphone, tutte le novità in arrivo nel 2021

Alla fine di un anno imprevedibile sembra che il mercato degli smartphone si stia riprendendo, recuperando i mesi di flessione e proiettandosi verso un 2021 ricco di novità. Secondo le previsioni per il nuovo anno, ci aspettano smartphone dal processore più potente e schermi dalla frequenza di aggiornamento sempre più elevata, ma anche ricarica ultra-rapida per le batterie e nuovi modelli con display pieghevoli ed estensibili. Tra i marchi che entreranno in diretta concorrenza con il Samsung Galaxy Fold troveremo infatti anche Xiaomi , Google e Oppo : una garanzia per un anno di trasformazioni.

Qualcomm Snapdragon 888

Una delle tecnologie che spingeranno le prestazioni degli smartphone Android di punta nel 2021 è sicuramente il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888 con connettività integrata per il 5G, ricarica rapida a 100 W e la capacità di scattare circa 120 foto al secondo a una risoluzione di 12 megapixel. Lo Snapdragon 888 – inizialmente atteso come modello 875 – è il chipset che si pone come nuovo standard per i dispositivi top di gamma e arriva come successore del Qualcomm Snapdragon 865 lanciato alla fine del 2019. Nel corso del 2021 è previsto che il nuovo processore venga adottato dai principali marchi, tra cui Samsung, OnePlus e Xiaomi.

Xiaomi Mi 11

L'inizio del 2021 porterà il nuovo top di gamma di Xiaomi e sarà quindi il primo smartphone con processore Snapdragon 888 a essere commercializzato. Questo primato sarà ancora più evidente se lo smartphone Xiaomi Mi 11 dovesse uscire il 29 dicembre 2020, come farebbero pensare alcune indiscrezioni riportate da GSMArena. La data di lancio ravvicinata potrebbe fare riferimento solo al mercato cinese, ma sembra imminente una distribuzione globale entro la fine di gennaio. Per quanto riguarda le caratteristiche ipotizzate finora, Xiaomi Mi 11 Pro potrebbe avere uno schermo da 6,76 pollici con frequenza di aggiornamento da 120Hz e una ricarica rapida da 55 watt.

Oltre al modello di punta, le novità più interessanti e attese da Xiaomi sono due: il primo modello dell’azienda cinese con display pieghevole e il primo modello con fotocamera sotto il display.

OnePlus 9

Nel corso della primavera 2021 dovrebbe arrivare il nuovo smartphone di punta di OnePlus, nei modelli 9, 9 Pro e probabilmente anche in un modello 9E con un costo e prestazioni più contenuti. Dalle prime indiscrezioni in circolazione, il OnePlus 9 dovrebbe avere processore Snapdragon 888, display da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento da 120Hz, connettività 5G e lenti Leica per il comparto fotografico, con sensore da 48 megapixel per la fotocamera principale. Inoltre, secondo un rumor riportato dal sito Android Authority, il modello OnePlus 9 Pro potrebbe avere una certificazione IP68, ovvero resistenza alla polvere e all’acqua fino a un metro di profondità.