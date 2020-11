Smartphone, tutte le novità di novembre

Dopo le grandi novità di ottobre , nel mese di novembre le uscite rallentano il ritmo in preparazione dell'imminente periodo natalizio in cui solitamente tecnologia e smartphone sono protagonisti sotto l'albero. Grazie anche alle offerte che inaugurano le feste, dal Black Friday del 27 novembre al successivo Cyber Monday (30 novembre), inizia il conto alla rovescia al periodo più importante per le vendite. Vediamo come i marchi si stanno preparando allo sprint finale del 2020.

Huawei Mate 40 Pro

approfondimento

Huawei: lanciato il Mate 40 Pro, le prime cuffie e altri gadget

Presentato a fine ottobre, lo smartphone Mate 40 Pro – top di gamma di Huawei – arriva anche in Italia dal 3 novembre e scommette su un design inconfondibile e caratteristiche tecniche potenti e inaspettate. Si inizia dal processore Kirin 9000, particolarmente adatto per l’intelligenza artificiale di riconoscimento di oggetti, per alcune funzioni della fotocamera come la messa a fuoco dinamica e per i videogiochi. Il display Amoled da 6,76 pollici ha una frequenza di aggiornamento a 90 Hz ed è sensibile al tocco anche fino ai bordi laterali smussati a 88° dello schermo.

La fotocamera posteriore ha un modulo dal caratteristico design ad anello (Space Ring) e vanta uno zoom ottico fino a 50x, mentre la lente frontale ha anche un modulo grandangolare utile per i selfie di gruppo. È anche possibile girare contemporaneamente un video da entrambe le fotocamere (anteriore e posteriore) per mostrare entrambi i punti di vista, ottenendo sempre un risultato in 4K. La peculiarità è certamente quella di poter controllare il telefono attraverso un sistema di Air Gesture, ovvero gesti eseguiti in aria, senza toccare lo schermo, e registrati dalla fotocamera frontale. Il prezzo è di 1.250 euro e fino al 15 novembre sono inclusi anche gli auricolari bluetooth Huawei FreeBuds Pro.

Ultima novità di Huawei è l’AppGallery, store proprietario che sostituisce Google Play e ha già 2 milioni di sviluppatori registrati. Disponibile già da due anni per il mercato internazionale, è diventato fondamentale a partire dalla messa al bando di Huawei per opera del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump.