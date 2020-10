OnePlus Nord N10 5G e N100: le caratteristiche dei nuovi smartphone

A pochi mesi dal lancio di OnePlus Nord , il primo smartphone della nuova linea “low cost”, l’azienda cinese ha alzato il sipario su due nuovi dispositivi destinati alla fascia media e medio bassa del mercato di settore. Si tratta di OnePlus Nord N10 5G e N100: due smartphone simili per design, ma con sostanziali differenze sia sotto la scocca che nel prezzo di listino. Come intuibile dal nome, il modello N10 supporta le rete 5G. Offre, inoltre, un comparto fotografico più prestante rispetto all’N100 e affianca al processore Snapdragon 690 di Qualcomm, 6 GB di RAM e 128 GB di ROM: tutte caratteristiche che “giustificano” il prezzo maggiorato rispetto all’altro nuovo modello della famiglia OnePlus Nord.

OnePlus Nord N10 5G: specifiche tecniche

approfondimento

Su OnePlus 8 e 8 Pro si può istallare OxygenOS 11 in versione Beta

Con display da 6,49 pollici (con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz in risoluzione Full HD+), OnePlus Nord N10 5G, come accennato precedentemente, supporta il 5G, si basa su un processore Snapdragon 690 di Qualcomm, e offre 6 GB di RAM e 128 GB di ROM. Monta, inoltre, una batteria da 4.300 mAh, che grazie alla tecnologia Warp Charge30 T è in grado di ricaricarsi completamente in circa mezz’ora. Quanto al comparto fotografico, offre una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, affiancato da una lente ultragrandangolare da 8 megapixel, da un sensore macro da 2 megapixel e uno monocromatico (2 megapixel). La camera per i selfie è invece da 16 megapixel.

OnePlus Nord N100: caratteristiche

OnePlus Nord N100, invece, con schermo da 6,52 pollici, ha come processore Qualcomm Snapdagon 460, affiancato da 4GB di RAM, 64 GB di storage, e monta una batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce da 18W. Per quanto riguarda il modulo fotografico, monta una tripla camera posteriore (13 MP + 2 Mp (macro)+ 2 MP (profondità)) e una lente anteriore da 8 megapixel.