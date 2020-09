Su OnePlus 8 e 8 Pro si può istallare OxygenOS 11 in versione Beta

Disponibile nella versione Open Beta il nuovo sistema operativo per la gamma di smartphone One Plus. Si basa su Android 11

Gli smartphone OnePlus 8 e 8 Pro hanno ricevuto Oxygenos 11 in versione Beta ed è già possibile istallarlo. Non appena Google ha rilasciato Android 11, i diversi produttori cinesi hanno iniziato a svelare le relative interfacce. È stato il caso di Oppo con ColorOS 11, seguito a ruota da One Plus.

Come scaricare la beta di OxygenOS 11 di One Plus

Per scaricare la Open Beta di OxygenOS 11 sui cellulari OnePlus 8 e 8 Pro è sufficiente cliccare qui e seguire la procedura. Gli sviluppatori si raccomandano di effettuare un backup prima di iniziare, anche se comunque rassicurano sul fatto che non ci saranno danni ai dati dello smartphone. Inoltre, perché l’operazione vada a buon fine è necessario avere almeno il 30% di batteria e 3 GB di memoria disponibili. Si tratta di una versione beta e non di quella ufficiale, per cui potrebbero anche presentarsi bug o malfunzionamenti. I primi passi elencati nella guida fornita da OnePlus sono quelli di scaricare il file per il proprio dispositivo (solo se si è in possesso di OnePlus 8 o 8 Pro) e copiare il pacchetto zip nella memoria del telefono. Poi provvedere all’aggiornamento di sistema e al riavvio dello smartphone.

Le caratteristiche di OxygenOS 11

L’azienda cinese sostiene che “la versione più recente di OxygenOS è più veloce, fluida e intelligente che mai, con nuove funzionalità progettate per rendere il funzionamento con una sola mano più facile e intuitivo”. Il layout aggiornato di OxygenOS sposta i controlli touch più vicino ai pollici per un accesso più facile quando si apre il menù e si controlla il cellulare con una mano. L’interfaccia è descritta come “più elegante e pulita”, mentre “le nuove opzioni AOD su OxygenOS 11 portano la visualizzazione delle informazioni standard a un livello superiore, con una gamma più ampia di scelte per personalizzare lo schermo o migliorare il tuo benessere digitale”.