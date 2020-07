OnePlus 8, connubio di eleganza e velocità

Dopo la recensione di OnePlus 8 Pro abbiamo il "fratello minore" OnePlus 8. Punto forte messo a segno dall'azienda cinese è senza dubbio il design. Le linee sono molto raffinate, scocca sottile ed elegante in metallo satinato che lo rendono molto maneggevole. Disponibile in tre colorazioni ma a nostro avviso la Glacial Green è la migliore.

Caratteristiche principali

Il display è di 6,55 pollici con risoluzione full HD+, ottima luminosità anche quando si è all'aperto con molta luce. C'è anche il lettore per impronte, posizionato sotto al display, funziona ma non è infallibile. Sempre molto utile il tasto per selezionare la modalità d'uso, manca il jack audio che a nostro avviso è sempre molto utile. Un po’ piccolo il tastierino di default per la digitazione dei caratteri che rende macchinosa la scrittura (il problema si risolve ingrandendo il layout della finestra). Non manca la ricarica rapida: 100 per cento di ricarica in un'ora, il 50 per cento in poco più di 20 minuti per una batteria da 4300 mAh.

Belle foto, benino le macro



OnePlus 8 è dotato di 4 fotocamere. Il sensore principale da 48 megapixel è in grado di scattare ottime foto di giorno, con una messa a fuoco veloce a prova di bambino. Un po’ meno le macro con una definizione non così precisa. C’è poi una fotocamera grandangolare da 16 megapixel e il sensore frontale da 20 megapixel per i selfie. Non deludono i video, molto fluidi e con risoluzione fino a 4k. L'unica pecca è che OnePlus 8 non permette di abbassare la qualità sotto i 1.080 per fare video meno pesanti.

Un signor processore



Il cuore di OnePlus 8 è un Qualcomm Snapdragon 865, un processore che lo fa letteralmente "volare". Le applicazioni si aprono in una frazione di secondo e anche quando si gioca gira tutto a meraviglia. Permette anche di trasferire foto, video e file molto velocemente sfruttando la tecnologia UFS 3.0.