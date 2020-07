OnePlus Nord è ufficiale: prezzo e caratteristiche

Presentato insieme alle prime cuffie True Wireless del marchio, sarà disponibile in Italia sullo store ufficiale di OnePlus a partire dal 4 agosto in due diverse varianti cromatiche al prezzo di partenza di 399 euro

OnePlus Nord è ufficiale. Il primo smartphone della nuova linea “low cost”, che rappresenta per il brand cinese un vero e proprio ritorno alle origini, è stato svelato da OnePlus in un evento di presentazione online, insieme alle sue prime cuffie True Wireless: le OnePlus Buds. Caratterizzato da un design minimal ma elegante, il nuovo dispositivo di fascia media dell’azienda vanta una serie di specifiche tecniche solitamente riservate a smartphone più costosi, dal supporto al 5G agli 8 Gm di Ram, passando per la quadrupla camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel.

Prezzi e disponibilità

OnePlus Nord sarà disponibile in Italia sullo store ufficiale dell’azienda a partire dal 4 agosto in due diverse varianti cromatiche, Blue Marble e Gray Onyx, al prezzo di 399 euro per la versione 8/128 GB e 499 euro per quella 12/256GB. I fan del marchio possono acquistarlo in anticipo presso il pop-up store online.

OnePlus Nord: tutte le carattisitche

Con un display da 6,44 pollici Fluid Amoled, con lettore di impronte digitali integrato, OnePlus Nord si basa su un chip di fascia media, lo Snapdragon 765G, e offre 8 o 12 GB di Ram abbinati a 128 o 256 GB di storage interno. "Il display di Nord dispone di 2048 livelli di luminosità automatica che garantiscono transizioni più fluide e luminose oltre che una maggiore comodità per gli occhi per qualsiasi operazione, dallo scorrimento del feed dei social media fino alla consultazione di una pagina prodotti progettata in modo grazioso", speficicano gli sviluppatori sulla pagina ufficiale del nuovo smartphone.

Tra i punti di forza, oltre alla connettività 5G, il nuovo dispositivo di marchio One Plus vanta un comparto fotografico d’eccezione. Monta una quadrupla camera posteriore con sensore principale wide da 48 megapixel, affiancato da una lente ultrawide da 8 megapixel, una macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 5 megapixel.

Sui primi due è disponibile la modalità nightscape, per le foto in notturna.

La camera per i selfie, invece, è composta da una doppia lente: una principale da 32 megapixel affiancata da un sensore di profondità da 5 megapixel. Quanto alla batteria, ne monta una da 4115 mAh. Anche per il nuovo dispositivo, OnePlus si impegna a garantire due anni di aggiornamenti software e tre anni di patch di sicurezza, come sui propri modelli di punta.