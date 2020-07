OnePlus Nord, svelato ufficialmente il design dello smartphone

Non manca molto alla presentazione ufficiale di OnePlus Nord: lo smartphone verrà svelato nel corso di un evento che si svolgerà il 21 luglio. Già oggi, martedì 14 luglio, l’azienda cinese ha iniziato a condividere alcune informazioni sul dispositivo in un video pubblicato sul canale YouTube di Marques Brownlee. Carl Pei, il co-fondatore di OnePlus, ha approfittato dell’occasione per mostrare alcuni concept dello smartphone e presentare il suo design definitivo.

Il comparto fotografico

Il dispositivo potrà contare su una doppia selfie-cam, com’era già stato confermato da un breve video pubblicato su Instagram: oltre al sensore principale da 32 MP, ci sarà anche una fotocamera frontale secondaria grandangolare da 105 gradi (8 MP), perfetta per sostituire i classici selfie stick. Nella parte posteriore, invece, troverà alloggiamento una fotocamera quadrupla. Sarà composta da un sensore principale da 48 MP (con sensory Sony IMX586 con apertura f/1,75 e stabilizzazione ottica), un grandangolo da 8 MP e campo visivo di 119°, sensore di profondità da 5 MP e apertura f/2,4, obiettivo macro da 2 MP e apertura f/2,4.

Le altre caratteristiche tecniche

Carl Pei ha spiegato che OnePlus Nord, pur essendo resistente all’acqua, non avrà la classica certificazione IP. L’azienda ha deciso di farne a meno per abbassare i costi di circa 15 dollari a unità. Per quanto riguarda lo schermo, lo smartphone potrà contare su un Display Fluid AMOLED da 6,44 pollici, con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e ricoperto in Gorilla Glass. Il cuore pulsante del device sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 765G (con modem 5G) che, a seconda della configurazione scelta, sarà supportato da 8 o 12 GB di RAM, da 128 o 256 GB di memoria interna e dal sistema operativo OxygenOS 10. La batteria da 4.115 mAh sarà compatibile con la ricarica rapida Warp Charge 30T. Sul fronte della connettività, OnePlus Nord supporterà il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi 2x2 MIMO e l’NFC.