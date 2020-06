Giornata del selfie, le app più scaricate per modificarli

L’autoscatto moderno non conosce crisi: in occasione del National Selfie Day, il 21 giugno, ecco le applicazioni per un fotoritratto a regola d’arte

Nel 2013 è stato inserito nell’Oxford English Dictionary e da allora il selfie (FOTO), erede del meno patinato autoscatto, è entrato a fare parte della quotidianità di ognuno, star comprese (FOTO), tanto da celebrarlo con un appuntamento mondiale ogni 21 di giugno.

Facetune2 Oltre 100 milioni di download su iOS e Android per questa applicazione che offre un ampio specchio di tool di ritocco specifici per correggere i difetti della pelle, sbiancare i denti, assottigliare o rimpolpare il viso, illuminare gli occhi, domare le sopracciglia. Facetune2 propone funzionalità avanzate per alterare la sorgente luminosa, rimuovere ombre e bagliori e controllare la temperatura e la saturazione del colore. Starai esagerando con il ritocco? L'utente può controllare ad ogni passaggio le differenze fra il prima e dopo, controllando che la foto finale non risulti troppo artefatta rispetto all'originale. Arricchita spesso con nuove funzioni, Facetune2 permette di correggere una foto o di inserire dei filtri già al momento dello scatto.

AirBrush AirBrush è un'applicazione facile e intuitiva che offre una molteplicità di funzioni per migliorare un fotoritratto. Oltre a correggere luci, ombre, tonalità di colore, con AirBrush è possibile intervenire autonomamente su ogni singolo elemento del volto: il naso? Fallo alla francese. Le labbra? Gonfiale. Le gote? Snelliscile. I capelli? Dà loro volume. E così via. Inoltre, se lo scatto è acqua e sapone, si può arricchire il selfie con un make-up ad hoc. Disponibile per dispositivi iOS e Android. Cymera Piazzati davanti alla fotocamera frontale dello smartphone, avvia l'app e seleziona i filtri che fanno per te. Ce ne sono oltre 130 su Cymera, a cui si aggiungono numerosi effetti speciali e centinaia di strumenti per perfezionare trucco e capelli. La particolarità dell'app? Offre sette obiettivi fotografici diversi (Lenti divise / FishEye / Lomo e altri), per un selfie personalizzato in base ai gusti di ogni utente, da completare infine con l'aggiunta di sticker, collage, effetti artistici, sfondi sfocati e molto altro. Inoltre Cymera prevede la modalità silenziosa, per scattare selfie in totale privacy. Per iOS e Android.