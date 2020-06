Hi-tech, i migliori gadget tecnologici di giugno 2020

Da una custodia per cellulari dedicata agli amanti della fotografia, passando per un traduttore tascabile, per la tazza che mantiene calde le bevande tutto il giorno, per speciali occhiali da sole e arrivando ad una videocamera di sorveglianza in Hd. Ecco cinque proposte per gli appassionati del mondo delle nuove tecnologie

Un traduttore tascabile

In vendita a 299 dollari, il Pocketalk Voice Translator è un traduttore tascabile ideale per chi ha necessità di avere sempre a portata di mano un valido aiutante per comprendere lingue che non si comprendono alla perfezione. Sia che serva per un prossimo viaggio sia che possa essere utilizzato durante un meeting di lavoro in smart working, questo traduttore traduce immediatamente una conversazione sullo schermo del dispositivo. Sono state programmate fino a 74 lingue diverse e il traduttore è stato pensato affinchè nulla, della traduzione, venga mai perso.

Occhiale da sole innovativi

I nuovi occhiali da sole del marchio Bose sono dotati di una particolare caratteristica. Infatti, oltre a fornire protezione contro i raggi UV, questi dispositivi indossabili possono essere utilizzati per riprodurre musica, effettuare e rispondere alle chiamate telefoniche e per connettersi al bluetooth. Possono essere abbinati ad altri dispositivi e sono in grado di accedere ad applicazioni come Spotify, Skype o Google Maps. L’idea dell’azienda, tra l’altro, è quella di renderli abbinabili anche ad app legate al mondo del fitness e dei videogiochi. Gli occhiali sono venduti, attualmente, ad un prezzo di circa 200 dollari.

Una tazza speciale

Ember Travel Mug2 è una curiosa tazza progettata per coloro che hanno bisogno della loro dose di caffeina quotidiana anche quando si trovano lontano da casa o semplicemente per coloro che hanno la tendenza a dimenticare una bevanda calda dopo averla preparata. Questo gadget, infatti, ha la capacità di mantenere il caffè o il tè alla temperatura perfetta per un massimo di tre ore. Se posizionato sul sottobicchiere, può anche rimanere caldo tutto il giorno. E’ lavabile in lavastoviglie e resistente alle perdite.

La sicurezza della casa

La Smart Cam Eviz in Hd è una soluzione innovativa per la sicurezza della propria abitazione, ma anche un dispositivo che permette di monitorare neonati e animali domestici quando si è dentro casa ma in altre stanze. Compatibile con Alexa o Google Assistant, questo gadget per la casa, che offre una comunicazione bidirezionale, è facilmente configurabile, utilizza gli infrarossi per filmare in penombra e consente di visualizzare i filmati direttamente dal telefono. E’ acquistabile su Amazon al prezzo di circa 34 euro.

Fotografie al top

Grazie a Shiftcam si potrà permettere alla fotocamera del proprio smartphone di avere delle funzionalità extra per sfruttare al massimo le foto in movimento. Si tratta di una custodia multi-obiettivo che consente di spostare l'obiettivo preferito nella posizione più corretta per effettuare uno scatto. Comprende cinque diversi tipi di obiettivi, tra cui un fisheye, un teleobiettivo e un macro. E c'è anche il cappuccio di protezione per proteggerli quando non vengono utilizzati. Per iPhone 11 Pro, ad esempio, è in vendita su Amazon a 110 euro.