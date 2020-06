Apple sarebbe al lavoro su una nuova tecnologia, che, se rilasciata, consentirà agli utenti di scattare “selfie di gruppo sintetici”, senza bisogno che i protagonisti della foto siano fisicamente nello stesso posto.

Svelato da un brevetto scovato per primo dal sito specializzato Patently Apple, il nuovo sistema ideato dal colosso di Cupertino prevede la possibilità di realizzare foto di gruppo, incorporando selfie individuali scattati da più dispositivi. Il software sarebbe in grado di posizionare i diversi soggetti degli scatti dietro il protagonista, trasformando selfie singoli in una foto di gruppo realistica.

Come funziona il nuovo sistema

Stando al brevetto, il nuovo sistema è in grado di rielaborare e di unire tra loro sia foto fisse, che video o immagini streaming, realizzando un contenuto finale che può essere personalizzato e manipolato da tutti gli utenti protagonisti dello scatto, modificando, per esempio, la disposizione dei soggetti.

La novità, che sembra essere stata progettata per favorire il distanziamento sociale, in realtà sarebbe nei piani del colosso di Cupertino già da qualche anno. Come riporta The Verge, il primo brevetto del sistema risalirebbe a luglio 2018, ben prima dell’inizio dell’emergenza coronavirus.

iPhone 12, Apple potrebbe rinviarne il lancio

Nel corso dell’ultimo meeting di Broadcom con gli investitori, è stato menzionato il rinvio del lancio di uno dei principali prodotti di un importante cliente statunitense della società, attivo nel settore della telefonia mobile. È molto probabile che questo dispositivo sia proprio iPhone 12 e che il colosso di Cupertino abbia intenzione di rinviare il suo lancio sul mercato, inizialmente previsto per settembre. L’eventuale rinvio della sua presentazione potrebbe avere delle conseguenze negative sulle entrate del terzo trimestre di Broadcom, e con essa di tutti i partner di Apple.

Il ritardo di Apple dipende non solo dagli effetti del lockdown sulla velocità di produzione dei componenti, ma anche dall’impatto economico della pandemia di coronavirus Sars-CoV-2, che ha determinato una generale flessione del settore smartphone a livello globale.