Huawei: lanciato il Mate 40 Pro, le prime cuffie e altri gadget

Lo smartphone top di gamma dell’azienda cinese è disponibile anche in Italia (per adesso in preordine) al prezzo di 1.250 euro. Per la prima volta non ci saranno le applicazioni Google ma quelle del proprio store, chiamato AppGallery

Huawei ha alzato il sipario tramite YouTube sulla nuova serie di smartphone top di gamma Mate 40, insieme a un mix di gadget - dalle cuffie agli occhiali smart - e alle new entry dell'App Gallery, il negozio per applicazioni di sua proprietà alternativo a quello di Google, a cominciare dalle Petal Maps che coprono 140 Paesi. Non saranno infatti preinstallate le classiche app del sistema Android/Google, ma il colosso di Shenzen fa sapere di aver potenziato il proprio store digitale con 96 mila applicazioni e quasi 2 milioni di sviluppatori registrati. Il dispositivo arriverà presto anche nel nostro Paese. "Dieci anni fa avevamo un milione di utenti di smartphone, ora abbiamo oltre un miliardo di dispositivi connessi, tra cui più di 700 milioni di cellulari" così Richard Yu, Ceo della divisione consumer, ha commentato la crescita.