Ecco Huawei P Smart 2021: quad-camera e batteria di lunga durata

Huawei ha lanciato P Smart 2021, un altro smartphone low cost che punta su un hardware efficiente, quad-camera e batteria di lunga durata. L'ultimo arrivato della serie "P" ha caratteristiche che lo rendono un cellulare d'interesse per chi non intende spendere troppo ma necessita comunque di un collegamento stabile alla rete e delle funzionalità di cui non si può più fare a meno. Il nuovo smartphone Huawei è già disponibile in pre-ordine in Italia al prezzo consigliato di 229 euro e insieme alle FreeBuds 3.