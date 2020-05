Huawei P smart 2020 e P smart Pro, prezzo e caratteristiche

Dopo aver ufficializzato il lancio di P30 Pro New Edition, una versione potenziata del top di gamma P30 Pro, Huawei annuncia il debutto sul mercato italiano del nuovo smartphone P smart 2020, già disponibile al preorder da qualche giorno sullo store tedesco. Il nuovo entry level affianca Huawei P smart Pro, presentato solo qualche settimana fa. Si tratta di due dispositivi con design accattivante, specifiche tecniche pensate per soddisfare le esigenze delle nuove generazioni e funzioni che ottimizzano la creazione e la fruizione di contenuti foto e video. Entrambi hanno a bordo i Servizi Mobili di Google (GMS), offrono performance software e hardware da top di gamma e montano un comparto fotografico d’eccezione seppur rientrino nella fascia bassa di mercato. Huawei P smart 2020 sarà disponibile in Italia dalla prossima settimana, in tre diverse varianti cromatiche, Aurora Blue, Midnight Black ed Emerald Green, al prezzo di 199,90 euro.

Huawei P smart Pro, invece, è già disponibile in due colorazioni, Midnight Black e Breathing Crystal, al costo di 299,90 euro.

Huawei P smart 2020: tutte le specifiche tecniche

Huawei P smart 2020, con un design simile al precedessore P Smart 2019, monta un display LCD da 6,21 pollici con notch a goccia per la selfie-cam, è alimentato dal processore Kirin 710 Octa-Core e offre 4 GB di Ram e 128 GB di storage interno, espandibile fino a 512 GB. Tra i suoi punti di forza c’è sicuramente il comparto fotografico posteriore, con sensore principale da 13 megapixel abbinato a una lente di profondità da 2 megapixel, in grado di riconoscere 22 categorie tra oggetti e scene grazie all’Intelligenza artificiale. La camera per i selfie, invece, è da 8 megapixel ed è in grado di individuare 8 diversi sfondi verticali.

Per quanto riguarda la batteria, ne monta una da 3.400 mAh, che offre fino a 25 ore di autonomia in conversazione.