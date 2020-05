Dopo aver presentato al grande pubblico i nuovi dispositivi entry level Huawei Y6P e Y5P e il tablet MatePad T8, Huawei ha finalmente alzato il sipario sul tanto vociferato successore di P Smart 2019. Si chiama Huawei P Smart 2020 e ha a bordo i Servizi Mobili di Google (GMS) ma per questo ha dovuto rinunciare a un comparto hardware di nuova generazione. È, infatti, equipaggiato con l’EMUI 9.1 basata su Android 9 Pie.

Il nuovo smartphone targato Huawei è già disponibile al preorder sullo store tedesco, in tre diverse colorazioni Midnight Black, Aurora Blue, Emerald Green, al prezzo di listino di 199 euro. Per ora il produttore cinese non si è sbilanciato riguardo la sua futura commercializzazione in Italia.

Huawei P Smart 2020: tutte le specifiche tecniche

Con un design simile al predecessore e cornici particolarmente sottile, Huawei P Smart 2020 monta un display LCD da 6,21 pollici con notch a goccia per la selfie-cam.

Tra i punti di forza del nuovo smartphone c’è sicuramente il comparto fotografico posteriore, con sensore principale da 13 megapixel, abbinato a una lente di profondità da 2 megapixel. La camera per i selfie, invece, è da 8 megapixel. Per quanto riguarda la batteria, ne monta una da 3.400 mAh. Completano l’offerta di Huawei P Smart 2020, la presenza di un jack audio, 4 GB di Ram e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Huawei Y6P, Y5P: tutte le caratteristiche

Il colosso hitech cinese, come accennato precedentemente, ha recentemente alzato il sipario su due nuovi smartphone di fascia bassa, già disponibili in Romania, che debutteranno presto anche in Europa, e un nuovo tablet. Si tratta dei nuovi Huawei Y6P, Y5P, presentati insieme con il nuovo tablet MatePad T8.

Con un dispay LCD da 5,45 pollici, Huawei Y5P, equipaggiato dal processore MediaTek MT6762R Helio P22, ha come sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1, una camera posteriore da 8 megapixel e una per i selfie da 5 megapixel. Ospita, inoltre, un jack audio da 3,5mm e una batteria da 3.020mAh e supporta le reti di quarta generazione. Huawei Y5P è disponibile in Romania al prezzo di 510,99 Lei, pari a circa 105 euro, leggermente inferiore rispetto al fratello modello Y6P disponibile al prezzo di 708,99 Lei, pari a circa 146 euro.

Huawei Y6P, con display LCD da 6,3 pollici, vanta una tripla camera posteriore, con sensore principale da 13 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 5 megapixel e a un sensore di profondità da 2 megapixel, che è il vero punto di forza del nuovo smartphone entry level di casa Huawei.

Proprio come Huawei Y5P anche il modello Y6P ha come processore MediaTek MT6762R Helio P22, come sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1 ed ha una camera per i selfie da 8 megapixel.

Per quanto riguarda la batteria, ne monta una da 5.000 mAh.

MatePad T8: le specifiche del nuovo tablet

MatePad T8 è il terzo tablet lanciato dal colosso hitech nel 2020, dopo MatePad 10.4 e la versione Pro, presentata a fine febbraio.

Con schermo LCD da 8 pollici, il nuovo dispositivo è disponibile al prezzo di circa 500 Lei, pari a 103 euro, ed ha come processore MediaTek MTK8768 e come sistema operativo Android 10 con EMUI 10.0.1. Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una camera posteriore da 5 megapixel e una frontale da 2 megapixel. Offre, inoltre, 2 GB di Ram e 16 o 32 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD.