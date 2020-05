Huawei Matepad Pro arriva in Italia: prezzo e caratteristiche

Da ieri, lunedì quattro maggio, Huawei Matepad Pro è disponibile anche in Italia al prezzo di 549,90 €. Fino al 31 maggio, acquistando il tablet sarà possibile ricevere Huawei M-Pencil e Huawei Smart Magnetic Keyboard senza costi aggiuntivi. Si tratta di due accessori utili per sfruttare appieno tutte le funzionalità del device. Per ottenerli è necessario compilare entro il 14 giugno il form presente sulla pagina del sito di Huawei dedicata all’iniziativa e inserire la ricevuta di acquisto.

Le caratteristiche di Huawei Matepad Pro

Huawei MatePad Pro ha un display da 10,8’’ con rapporto 16:10, circondato da cornici ampie 4,9 mm. Lo schermo ha una risoluzione di 2K QHD (2560 x 1600) ed è in grado di visualizzare completamente la gamma di colori DCI-P3 a 540 nit di luminosità. Grazie alla tecnologia ClariVu Display Enhancement offre una migliore riproduzione dei colori e delle immagini più nitide. Il cuore pulsante del tablet è il processore Kirin 990 da 7nm, già presente in vari smartphone di ultima generazione e in grado di fornire delle prestazioni di buon livello. La batteria integrata, non rimovibile, è da 7.250 mAh e supporta la tecnologia SuperCharge di Huawei fino a 40 W. L’esperienza utente è supportata da funzioni come Huawei App Multiplier, Multi-Window e Multi-Screen Collaboration. Le ultime due consentono di gestire fino a otto applicazioni in contemporanea su un unico schermo, senza intaccare le prestazioni del dispositivo. Utilizzando la M-Pencil è possibile scrivere e disegnare tramite il dispositivo, sfruttando i 4096 livelli di sensibilità alla pressione supportati e l’abbinamento al tecnologia Bluetooth.

Prezzi e disponibilità

È possibile acquistare il tablet Huawei MatePad Pro nei Huawei Store, nei Huawei Experience Store e su Amazon.it, oltre che nei negozi specializzati in elettronica. L’unica configurazione disponibile offre 6GB di RAM e 128 GB di memoria interna, al prezzo consigliato di 549,90 €.