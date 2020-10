Cuffie, smartwatch, laptop: ecco i nuovi prodotti Huawei

Le nuove cuffie FreeBuds Pro, i nuovi smartwatch Watch GT2 Pro e Watch Fit, il potente laptop MateBook 14. Sono le principali novità in termini di prodotto annunciate da Huawei per l’autunno e la stagione natalizia. Novità che abbiamo potuto toccare con mano in un open day organizzato proprio da Huawei nella sua sede principale in centro a Milano. Occasione anche per poter parlare del futuro degli smartphone e del nuovo sistema operativo in arrivo. Ma andiamo con ordine.

FreeBuds Pro



Le nuove cuffie di Huawei sono un concentrato di tecnologia: si chiamano FreeBuds Pro e sono auricolari di tipo true wireless con cancellazione dinamica e intelligente del rumore: questo significa che ci permettono di “isolarci” acusticamente dall’ambiente che ci circonda ma anche di ascoltare cosa succede intorno a noi solo quando è per noi rilevante, come i rumori dei clacson, gli annunci in una stazione ferroviaria, una persona che ci chiede un’informazione. Il tutto grazie all’intelligenza artificiale. Le cuffie si presentano molto eleganti, dal design in-ear, e grazie alla funzione di rilevamento della vestibilità (creata dopo aver raccolto e analizzato i dati del canale uditivo di oltre mille persone), disponibile nell’app Huawei AI Life, gli utenti possono trovare la posizione perfetta per ogni esigenza. Premendo, pizzicando o scorrendo il dito sulle cuffie è possibile attivare la cancellazione attiva del rumore, regolare il volume, rispondere alle telefonate o saltare canzoni. Le FreeBuds Pro sono disponibili nelle colorazioni Carbon Black, Ceramic White e Silver Frost al prezzo di 179 euro.

Watch GT 2 Pro e Watch Fit



Due nuovi smartwatch presentati da Huawei: uno per l’utente più esigente, un altro dedicato soprattutto a chi usa lo smartwatch durante lo sport.

Il primo, Watch GT 2 Pro, è uno smartwatch robusto per ogni occasione: adatto a chi pratica sport all’aperto grazie a tante modalità di allenamento, un telaio in titanio e un quadrante in zaffiro resistente ai graffi. GT 2 Pro offre oltre 200 opzioni diverse di personalizzazione del quadrante e 100 modalità di allenamento tra sport estremi, attività per il tempo libero, sport acquatici, sport sulla neve e anche golf. C’è la possibilità di seguire alba, tramonto, fasi lunari, tempi di marea, ci sono gli avvisi di maltempo e tante funzioni di controllo del benessere come il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio scientifico del sonno e quello del livello di ossigeno nel sangue. Huawei Watch GT 2 Pro è disponibile nel colore Night Black (versione sportiva) e Nebula Grey (versione classica) al prezzo di 299,99 euro.