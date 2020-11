Oppo K7x: tutte le caratteristiche del nuovo smartphone 5G

Sarà disponibile in Cina dall'11 novembre in due diverse colorazioni, blu e nera, ad un prezzo di circa ai 1.499 yuan, che corrispondono a 190 euro (tasse escluse). Ecco le sue specifiche tecniche

Prezzo e disponibilità

approfondimento

Smartphone, tutte le novità di ottobre

Oppo K7x sarà disponibile in Cina dall'11 novembre in due diverse colorazioni, blu e nera, ad un prezzo che sembra aggirasi attorno ai 1.499 yuan, che corrispondono a circa 190 euro (tasse escluse). Per ora l’azienda non si è ancora espressa in merito all’eventuale futura sua commercializzazione in altri mercati.

Tutte le caratteristiche

Con uno schermo FullHD+ da 6,5 pollici, il nuovo smartphone della serie K, caratterizzato da un design particolarmente minimal, ha come sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.2 e come processione un Mediatek Dimensity 720 supportato da 6 GB di Ram e 128 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, Oppo K7x monta una quadrupla camera posteriore racchiusa in un modulo di forma rettangolare, con sensore principale d 48 megapixel, affiancato da una lente grandangolare da 8 megapixel, da un sensore monocromatico da 2 megapixel e da una lente macro da 2 megapixel. La camera per i selfie, invece, è da 16 megapixel.

Uno dei punti di forza del nuovo smartphone targato Oppo è sicuramente la batteria da 5000 mAh, definita dalla stessa azienda “la più grande nella storia della serie K”.

Può essere caricata al 100% in soli 66 minuti e supporta la ricarica rapida a 30W.

“Non solo dura a lungo quando la batteria è rimasta solo al 10%, attivando la modalità di super risparmio energetico, è possibile anche chattare su WeChat per 2,3 ore o parlare per 3,5 ore”, precisano gli sviluppatori sulla pagina ufficiale dello smartphone.