Il mercato dei telefoni “basic” resiste: venduti 74 milioni nel mondo

Il mercato degli smartphone “basic”, quelli più semplici, resiste e lo fa con 74 milioni di prodotti venduti nel mondo. Nel terzo trimestre del 2020 il primo produttore è cinese, iTel, seguito Nokia. Non hanno super-fotocamere o chip potenti, né materiali costosi che rendono i loro prezzi equiparabili a quelli di un computer, ma a 100 euro o meno offrono prestazioni accettabili. Sono i “feature phone”, telefoni cellulari con tastierino numerico dalle funzionalità basilari, che vengono venduti soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Anche se le spedizioni sono in calo anno su anno, il mercato resiste: secondo la società di analisi Counterpoint Research, durante il terzo trimestre del 2020 sono stati venduti nel mondo oltre 74 milioni di questi dispositivi.