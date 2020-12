I 6 migliori smartphone da regalare a Natale 2020

Lo smartphone della Motorola è offerto sullo store di Unieuro al prezzo di 139,99 euro invece di 169,99.

Dotato di sistema operativo Android 10.0 e processore della famiglia Qualcomm Snapdragon, il Motorola moto e7 plus ha una batteria da 5000 mAh che consente di avere oltre due giorni di autonomia con una singola ricarica. Il processore, invece, permette allo smartphone di sfruttare a pieno le funzionalità di intelligenza artificiale per prestazioni più veloci. Si può quindi passare agilmente da un'app all'altra grazie anche al supporto della RAM da 4 GB. l display Max Vision HD+ da 6,5 pollici offrono una visualizzazione più ampia grazie all'estensione del display in formato 20:9. La memoria espandibile da 64 GB4 offre spazio per l'archiviazione di foto, musica e video. Si possono, inoltre, aggiungere, fino a 512 GB di spazio in più utilizzando lo slot per scheda microSD5. Il Motorola è supportato dall'Assistente Google che è gestibile attraverso il controllo vocale. Non è, quindi, necessario digitare, toccare o scorrere per poter usufruire delle sue funzionalità.