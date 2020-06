Galaxy Fold, Samsung pensa alla versione Lite per il 2021

Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung, potrebbe esordire nel 2021 nella sua variante Lite. La strategia, già adottata dalla casa sudcoreana per altri modelli, permetterebbe di immettere il prodotto sul mercato a un prezzo molto più basso rispetto a quello attuale, senza comunque rinunciare alle funzioni per le quali è stato progettato.

Smartphone pieghevole ma economico

Secondo le indiscrezioni che giungono dalla Corea del Sud, raccolte da SamMobile, Galaxy Fold sarà il prossimo smartphone ad essere “depotenziato” per far sì che diventi appetibile per una fascia più ampia di clienti. Al momento per acquistare il pieghevole Samsung occorrono circa 2000 euro, una eventuale versione Lite costerebbe almeno la metà. La strada da seguire sarebbe quella di Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, mentre in rampa di lancio c’è anche il Galaxy S20 Lite.

Galaxy Fold Lite non sarà presentato il 5 di agosto insieme al suo successore – Galaxy Fold 2 – al Note 20 e al Galaxy Z Flip 5G, ma si dovrà attendere fino al 2021. A metà maggio Max Wineback sosteneva con un tweet che il costo del nuovo modello pieghevole sarebbe stato di 1099 dollari (977 euro). Secondo gli ultimi rumors sarà ancora più basso: un milione di won sudocoreani, meno di 800 euro secondo l’attuale tasso di cambio.

I rumors su Samsung Galaxy Fold Lite

Non è chiaro, invece, come cambierà l’esterno e l’interno del prodotto per abbattere il prezzo, tenendo conto che difficilmente si potrà rinunciare all’attuale cerniera e al pannello pieghevole che caratterizzano la linea Fold di Samsung. La scocca sarà in alluminio e vetro. Potrebbe rendersi necessario un ridimensionamento dello schermo esterno, e la realizzazione di un display in materiale plastico (Plastic OLED). Lo schermo UTG, composto da una lamina in vetro molto sottile che lo rendono più resistente, sarà invece in dotazione con Galaxy Fold 2. Per quanto riguarda la memoria si parla di uno storage di 256 GB.