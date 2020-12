Samsung torna nel mercato dei laptop: ecco Galaxy Book S

Galaxy Book S è il nuovo laptop di Samsung – presentato a fine giugno – particolarmente ideale per coloro che desiderano un computer portatile “davvero portatile”, potente, con connettività avanzata. Un laptop - su cui abbiamo faticato a trovare delle pecche - con cui Samsung torna nel mercato dei personal computer in Europa e in Italia.

Le caratteristiche che più abbiamo apprezzato

La prima cosa che notiamo prendendo in mano il Galaxy Book S è la sua leggerezza e compattezza. È costruito in alluminio leggero ed è progettato per essere portato in mano, sotto braccio, in borse di piccole dimensioni e, praticamente, “non farsi sentire”. Ha un design compatto senza interruzioni e senza ventole, e quindi appare più sottile rispetto ai portatili tradizionali. L’abbiamo trovato comodo sia appoggiato su una scrivania (o su piccoli tavolini come quelli di treni e aerei) sia se appoggiato direttamente sulle gambe. Tra l’altro a proposito di gambe: il laptop semplicemente non si scalda, come a tanti competitor accade. La gestione energetica ci è sembrata molto bene ottimizzata: abbiamo utilizzato il Galaxy Book S per diverse ore – scrittura, navigazione, editing di foto – senza notare eccessivi cali nella batteria. Infine ci è piaciuto molto il display, che è touch da 13,3 pollici, molto luminoso anche se utilizzato sotto la luce diretta del sole.

Le altre caratteristiche

Galaxy Book S è compatibile con il la connettività di nuova generazione Wi-Fi 6, ha uno slot per inserire una sim (e quindi navigare dappertutto); inoltre grazie alla partnership con Windows (che abbiamo visto anche nel lancio dell’evento Unpacked di agosto) è possibile utilizzare il dispositivo Android direttamente sul Pc attraverso l’app Il Mio Telefono (anche se a nostro avviso l’app proprietaria Samsung Dex è ancora migliore per utilizzare lo smarthone dallo schermo del laptop). Sui lati del laptop troviamo due porte USB di tipo C (non c’è, dunque, la “classica” porta USB come ormai accade nella maggior parte dei nuovi prodotti); c’è una porta combinata per l’uscita cuffie e l’ingresso del microfono. Buono l’audio riprodotto dai quattro altoparlanti stereo AKG con compatibilità Dolby Atmos. Comoda la tastiera che ha anche una funzionalità che attiva o disattiva automaticamente la retroilluminazione. Abbiamo trovato un po’ “curiosa” la scelta di inserire il sensore di impronte digitali direttamente nel tasto di accensione, all’interno della tastiera (e non, come fanno altri, seprato dai tasti tradizionali): questo rende il sensore un po’ piccolo e meno pratico da utilizzare. Nella norma la fotocamera, che abbiamo usato per partecipare ad alcune riunioni. Il laptop è super-reattivo ed è in grado di funzionare e rimanere connesso anche quanto è chiuso in standby… e la ripresa appena riaperto il coperchio è davvero fulminea.

Specifiche tecniche, disponibilità e prezzi



Galaxy Book S è venduto in due colori. Quello che abbiamo provato noi è il colore Samsung di quest’anno, l’iconico Hearty Gold. Il sistema operativo è Windows 10 (Home o Pro). A bordo 8 gigabyte di ram, 512 gigabyte di spazio di archiviazione, un slot per espandere lo spazio disponibile tramite MicroSD fino a un tera, processore Intel Core con Intel Hybrid Technology. Galaxy Book S con tecnologia Intel è disponibile al prezzo di listino di 1.229 euro (ma in questo periodo è venduto in offerta con un interessante sconto).

Pro e contro

PRO



Leggero, compatto, comodo da trasportare

Non scalda

CONTRO