iPhone 13, secondo un analista non ci saranno ritardi nella produzione

L’ultima gamma di smartphone targati Apple, con iPhone 12 e iPhone 12 Pro lanciati sul mercato il 23 ottobre, seguiti da iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max il 13 novembre, ha subìto un ritardo rispetto al consueto, soprattutto a causa dell’attuale pandemia di coronavirus nel mondo. Ma secondo Ming-Chi Kuo , affidabile analista di TF International Securities, questa situazione non andrà ad influire sui prossimi top di gamma, gli iPhone 13, la cui uscita non dovrebbe subire, a sua volta, ritardi nel lancio sul mercato globale.

Le stime dell’analista

Secondo Kuo, come si legge anche sul portale specializzato MacRumors.com, Apple avrebbe previsto che la produzione di massa dei prossimi modelli di iPhone, che saranno dotati di un nuovo chip A15, dovrebbe assestarsi sui tempi consueti del colosso di Cupertino, senza accusare, a catena, spostamenti sul calendario. Solitamente, ha spiegato l’esperto, Apple inizia la produzione di massa di iPhone all'inizio dell'estate, ma i rapporti analizzati hanno indicato che la produzione di massa dei modelli di iPhone 12 non è iniziata se non a settembre, portando così Apple a posticipare il suo consueto evento di lancio a settembre e calendarizzandolo a ottobre, situazione inedita e avvenuta per la prima volta dal 2011.

La richiesta di iPhone 12 Pro

L'analista, nella sua valutazione, ha anche respinto le preoccupazioni secondo cui il tasso di utilizzo della capacità di TSMC per i chip A14, che indica la percentuale della capacità di produzione che viene effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento, possa scendere dal 100% all'80% nel primo trimestre del 2021. Si tratta, ha sottolineato, di una situazione legata a “fattori di stagionalità”. Kuo, inoltre, ha affermato che la richiesta di iPhone resta forte, in particolare per ciò che concerne i modelli di iPhone 12 Pro, sebbene abbiano dovuto affrontare alcune carenze di componenti, in riferimento alla fotocamera, che hanno contribuito ad estendere le stime di spedizione su Apple.com. Con la produzione in serie di modelli di iPhone 13 che dovrebbe seguire un programma più consueto nel 2021, è molto probabile che i nuovi dispositivi possano essere svelati di nuovo a settembre del prossimo anno, come al solito, sebbene la crisi sanitaria globale non possa portare ad affermarlo con certezza assoluta, ha concluso Kuo.