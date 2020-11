iPhone 12 Pro, Apple sforna un nuovo "gioiello": la nostra prova

È la prima serie di iPhone compatibili con le nuove reti veloci 5G. È probabilmente lo smartphone con lo schermo più resistente sul mercato grazie al suo nuovo design in acciaio inossidabile e grazie al Ceramic Shield, lo “scudo di ceramica”. È uno degli smartphone con il display più “bello” e luminoso da guardare. Ha un sistema di fotocamere (e un software di post-produzione) ancora migliore rispetto agli scorsi anni. E ha un nuovo chip superveloce chiamato A14. Stiamo parlando dell’iPhone 12 Pro, uno dei quattro nuovi modelli di iPhone (ci sono anche il Mini, il 12 “normale” e il 12 Pro Max, oggetto di recensioni a parte) presentati quest’anno da Apple. Lo abbiamo messo alla prova per tre settimane e vi presentiamo tutte le sue caratteristiche.

Un iPhone resistente e più veloce con il supporto alle reti 5G



Su tutta la nuova linea di iPhone è arrivata la compatibilità con le reti 5G che piano piano iniziano ad essere disponibili anche nel nostro paese (anche se per ora in poche città, con alcuni operatori e non per tutti i tipi di abbonamento). La nuova tecnologia cellulare consente velocità di upload e download decisamente più performanti, una bassa latenza e linee meno congestionate. La latenza, in particolare, permette di avere meno attese tra la richiesta di un’operazione e lo svolgimento dell’operazione stessa, e questo è un grande vantaggio nei giochi online o nelle applicazioni in tempo reale. Introducendo il 5G su tutti i suoi modelli l’iPhone dunque è pronto per “il futuro” ed è uno smartphone che certamente non diventerà obsoleto il prossimo anno. A proposito di 5G viene introdotto anche lo “Smart Data Mode”: una modalità che permette di scegliere di sfruttare tutte le potenzialità del 5G solo quando ne abbiamo realmente bisogno, scendendo a velocità inferiori (e quindi risparmiando batteria) quando non ne abbiamo bisogno. Velocità e resistenza: iPhone 12 Pro ha un design a bordo piatto con un profilo in “acciaio chirurgico inossidabile”; il retro, invece, è in vetro opaco ottenuto tramite un processo di lavorazione ad alta precisione. Infine il vetro: ha un nuovo rivestimento chiamato Ceramic Shield che integra cristalli nanoceramici per una super-resistenza alle cadute (ci fidiamo di Apple, nella nostra prova non ci è - ancora - mai caduto!). Infine i nuovi iPhone hanno un rating IP68: resistono all’acqua per un massimo di 30 minuti a una profondità di 6 metri e non vengono danneggiati se entrano in contatto accidentale con liquidi caldi o bevande gassate (anche qui, fino ad ora niente test).

Lo schermo e il chip



Il chip A14 Bionic, spiegano da Apple, è il primo nell’intero settore degli smartphone ad essere stato costruito con un processo a 5 nanometri. iPhone dunque risulta più veloce ed efficiente rispetto ai suoi predecessori, con la CPU e il processore grafico fino al 50 per cento più veloci del modello precedente e non si riscontrano problemi di lentezza neanche aprendo tante app in contemporanea. Abbiamo notato un visibile miglioramento delle prestazioni, ad esempio, nell’editing e nell’esportazione di video con iMovie. Ma anche i videogame o le app di realtà aumentata si comportano in maniera fulminea. Siamo rimasti piacevolmente colpiti anche dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici: ottima la visibilità e la gestione e la resa dei colori, anche sotto la luce diretta del sole.

Fotocamere per professionisti



Vero gioiello dei nuovi iPhone è il comparto fotocamere, che cambia in base al modello. Il sistema di fotocamere installate sul Pro è davvero da professionisti. Grazie al chip A14 Bionic e a un nuovo processore ISP la qualità delle immagini anche in formato non compresso RAW (anzi, ProRAW: il formato introdotto quest’anno da Apple che arriverà sui modelli Pro con un aggiornamento software nelle prossime settimane) è spesso senza paragoni. Nella nostra prova i filmati e i video sono brillanti, con colori assolutamente fedeli alla realtà, con immagini stabili e ben illuminate anche in situazioni di scarsa illuminazione. iPhone 12 Pro incorpora una nuova fotocamera grandangolare con obiettivo a sette elementi, una fotocamera ultra-grandangolare con campo di visione di 120 gradi, un teleobiettivo con zoom ottico 4x (le immagini zoomate vengono sempre molto bene e non si “spappolano” anche se in questo campo alcuni smartphone concorrenti riescono a fare meglio). La tecnologia di intelligenza artificiale del Deep Fusion, inoltre, usa l’apprendimento automatico del Neural Engine per processare ogni foto pixel-dopo-pixel migliorando i dettagli ed eliminando le imperfezioni. Dicevamo ottima anche la qualità video con il supporto all’HDR con Dolby Vision fino a 60 frame al secondo: un “normale” video girato nel laghetto del Parco Sempione a Milano offre dei risultati “da documentario”, con colori incredibili se guardiamo il video sullo schermo HDR dello stesso iPhone. Siamo rimasti molto soddisfatti anche dalla stabilizzazione video: la camera grandangolare principale effettua 5.000 micro-aggiustamenti al secondo per video stabili e scatti notturni nitidi. Dall’iPad Pro il nuovo iPhone eredita anche il nuovo sensore LiDAR che consente di misurare la distanza della luce e utilizzare le informazioni sulla profondità dei pixel in una scena: questo significa che è possibile utilizzare sempre più applicazioni che utilizzano la realtà aumentata in tempo reale. Ad esempio abbiamo provato l’app [AR]T Museum che permette grazie alla realtà aumentata di "appendere" in casa propria dei quadri famosi: la velocità e precisione di esecuzione sono senza paragoni.. Lo scanner LiDAR migliora anche la resa degli scatti notturni.