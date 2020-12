Apple presenta le cuffie AirPods Max con riduzione del rumore

AirPods Max: tutte le caratteristiche



approfondimento

Definite dalla stessa Apple come "il perfetto equilibrio fra l’audio esaltante di un paio di cuffie ad altissima fedeltà e la magica semplicità d’uso degli auricolari AirPods", le nuove AirPods Max montano il chip H1 di Apple, affiancato al Bluetooth 5.0 che consente di connettere le cuffie a più sorgenti audio contemporaneamente, e di passare facilmente da un dispositivo all'altro.

Come spiegato dagli sviluppatori nella descrizione del prodotto, promettono di adattarsi perfettamente alla testa degli utenti, assicurando un isolamento costante dai rumori esterni. Tramite il tasto del controllo rumore è, inoltre, possibile passare alla "modalità Trasparenza", che lascia entrare i suoni dell’ambiente circostante. Il controllo del volume e di altre importanti funzioni di riproduzione del suono è affidato a una corona digitale, ispirata all'aspetto dell'Apple Watch.

Quanto al design, le AirPods Max sono simili alle altre cuffie del segmento di riferimento, sebbene siano composte da materiali in parte differenti. La struttura in acciaio inossidabile è ricoperta da un materiale morbido al tatto e la fascia traforata sull'archetto, progettata per distribuire il peso in modo uniforme, è composta da un tessuto a rete traspirante.



La tecnologia di riduzione attiva del rumore



Come detto, il punto di forza delle nuove cuffie targate Apple è sicuramente la tecnologia di riduzione attiva del rumore (ANC). "Per cancellare i rumori indesiderati, le AirPods Max si affidano a un’intera squadra di microfoni: sei sono rivolti verso l’esterno e rilevano il disturbo ambientale, mentre due sono rivolti verso l’interno per misurare i suoni che arrivano al tuo orecchio. E i microfoni beamforming contribuiscono a isolare la tua voce durante le chiamate, per farla sentire forte e chiara anche quando c’è vento", precisa Apple.

Le cuffie sono, inoltre, dotate di sensori ottici e di posizione e sono in grado di "imparare" dall'utente i modi in cui vengono indossate, e di adattare automaticamente le tecnologie Spatial Audio e Adaptive EQ, gestendo il suono e regolando le frequenze in base al rapporto tra orecchie, cuffie e ambiente circostante.