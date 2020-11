Ecco i nuovi MacBook Air, Pro 13” e Mini con processore Apple M1

Durante l’evento “One more thing” di martedì 10 novembre Apple ha svelato in diretta streaming i nuovi MacBook. L’evento assume ancora più importanza rispetto agli scorsi anni perché per la prima volta sui computer della Mela non viene montato il chip di Intel, ma il nuovo processore Apple Silicon, già annunciato a giungo. Cupertino ha presentato, oltre al nuovo chip Apple M1, l’ultima linea dei suoi Mac: MacBook Air, MacBook Pro 13” e MacBook Mini.