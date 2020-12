Apple, presentati i vincitori dell’App Store Best of 2020

Apple ha ufficialmente presentato i vincitori dell’ App Store Best of 2020 , le migliori 15 app e giochi che, a livello globale e per l’anno in corso, si sono rivelate importanti per semplificare le attività di tutti i giorni, condurre una vita più sana oppure ancora restare in contatto con gli altri. Queste applicazioni, oltre a distinguersi per la loro qualità, il design creativo, l’usabilità e la tecnologia innovativa, sono state premiate per il loro impatto positivo sulla cultura, la loro utilità e la loro rilevanza.

Trend App del 2020

approfondimento

Nella lista vanno considerate poi anche app che hanno lanciato un trend come Shine, che ha proposto una sezione dedicata specificatamente all’incrocio fra salute mentale e vita delle persone di colore. Poi ancora, per gli insegnanti e gli studenti che avevano bisogno di reinventare l'esperienza scolastica, Explain Everything Whiteboard, oltre a Caribu, che ha aggiunto decine di giochi interattivi e più di un centinaio di libri alla sua piattaforma di videochiamate in tempo reale. Menzionati anche Pokémon Go, per aver reinventato il suo famoso gameplay all’aria aperta creando esperienze all’interno delle mura domestiche e l’app ShareTheMeal del World Food Programme delle Nazioni Unite, che ha permesso agli utenti di fare la differenza nella vita degli altri, condividendo ad oggi oltre 87 milioni di pasti.

I vincitori

Per iPhone, tra le app, trionfa quella dello sviluppatore indipendente di Wakeout!, Andres Canella, che ha portato la ginnastica dolce negli home office e nelle classi di didattica a distanza, creando veri e propri momenti di spensieratezza e inclusività. Premiati poi i mondi fantastici di giochi come Genshin Impact, Legends of Runeterra, Disco Elysium, Dandara Trials of Fear e Sneaky Sasquatch di Apple Arcade, che hanno permesso agli utenti di viaggiare con la mente. Menzione anche per Disney+ ed i suoi contenuti “magici”. La didattica a distanza, ma non solo, è stata agevolata grazie ad app come Zoom, mentre un premio è andato anche alle routine quotidiane di Fantastical e a Endel, che aiuta ad addormentarsi. Sono loro i vincitori dell’App Store Best of 2020, progetti digitali che hanno dato un valido aiuto per trascorrere serenamente la vita all’interno delle proprie case. Per celebrare queste 15 app, i designer Apple hanno creato il primo premio fisico App Store Best of 2020. Ispirato alla leggendaria icona blu dell’App Store, ogni premio, infatti, riporta il logo Apple incastonato in una struttura in alluminio riciclato al 100%, con il nome del vincitore inciso sul lato opposto.

App e giochi: i più apprezzati in Italia

Dal premio sono emersi anche i trend che riguardano il nostro Paese. L'app per iPhone gratuita più scaricata nel 2020 in Italia è stata TikTok, mentre l'app per iPhone a pagamento più scaricata è stata WatchChat 2: for WhatsApp. Il gioco per iPhone gratuito più scaricato è stato Among Us!, mentre quello a pagamento è risultato Plague Inc. Per quanto concerne iPad, l'app gratuita più scaricata nel 2020 è stata ZOOM Cloud Meetings, mentre quella a pagamento Procreate. Quindi ecco il gioco gratuito, sempre per iPad, più scaricato: trionfa ancora Among Us!. Quello a pagamento è risultato Minecraft. Dopo TikTok, la top 10 delle app gratuite per iPhone è completata, in ordine, da Zoom Cloud Meetings, Google Meet, WhatsApp Messenger, Instagram, Immuni, Gmail, YouTube, Telegram Messenger e Google Classroom. Tra quelle a pagamento invece, sempre per lo smartphone di casa Apple, la top 5 comprende anche TouchRetouch, Pulse Oximeter - Heart Rate and Oxygen Monitor App, Forest - Stay focused e iTarga Pro - License Plate. Per quanto riguarda i giochi, per iPhone, tra quelli gratuiti nella top 10 dei più scaricati ecco anche Brain Out, Subway Surfers Call of Duty: Mobile, Brain Test: Tricky Puzzles, Mario Kart Tour, Homescapes, Magic Tiles 3: Piano Game, Gardenscapes e Brawl Stars. Nella top 5 di quelli a pagamento rientrano anche Minecraft, Monopoly, Football Manager 2020 Mobile ed RFS - Real Flight Simulator.