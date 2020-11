Apple rilascia iOS 14.2 con oltre 100 nuove emoji: tutte le novità

Il secondo major update del suo nuovo sistema operativo mobile, che ha debuttato sugli iPhone lo scorso settembre, porta con sé tante nuove funzioni, tra cui un menu AirPlay aggiornato e un nuovo interruttore Shazam per il Centro di controllo

Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 14.2, il secondo major update del suo nuovo sistema operativo mobile, che ha debuttato sugli iPhone lo scorso settembre. L’aggiornamento porta con sé tante novità, ma la più importante riguarda l’aggiunta dello standard Emoji 13.0 con più di 100 faccine colorate, che offrono agli utenti tanti nuovi modi per esprimersi in chat e sui social. Ecco nel dettaglio tutte le novità presenti in iOS 14.2, lanciato insieme con iPadOS 14.2 e watchOS 7.1.