Apple, al via i preordini di iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini

Il giorno è arrivato: da oggi, 6 novembre, a partire dalle ore 14 , i nuovi iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini saranno preordinabili e disponibili poi, in oltre 50 Paesi e aree geografiche, da venerdì 13 novembre. Come spiega un comunicato ufficiale pubblicato Apple sul proprio sito, i clienti potranno preordinare i due modelli recentemente presentati dal colosso di Cupertino su apple.com, tramite l’app Apple Store, presso i rivenditori autorizzati Apple e alcuni operatori.

Entrambi i modelli, spiega Apple, “offriranno più bande 5G di qualsiasi altro smartphone”. L’iPhone 12 Pro Max può vantare il sistema di fotocamere Pro più evoluto di sempre, oltre al display più grande mai visto su un iPhone, sarà disponibile nei modelli da 128, 256 e 512 GB di archiviazione nei colori grafite, argento, oro e blu pacifico a partire 1.289 euro. In quanto a dimensioni, invece, l’iPhone 12 mini è lo “smartphone 5G più piccolo, sottile e leggero al mondo”, offre un display edge-to-edge e integra tutte le tecnologie di iPhone 12 in un formato più compatto. Sarà disponibile nei modelli da 64, 128 e 256 GB di archiviazione nei colori blu, verde, nero, bianco e rosso a partire da 839 euro. Tutti i modelli della nuova gamma di iPhone 12, sottolinea ancora Cupertino, introducono il sistema MagSafe per la ricarica wireless, che “apre la strada a un nuovo ecosistema di accessori che si collegano facilmente all’iPhone”. Tra l’altro proprio oggi, oltre ai due smartphone, si potrà ordinare online anche HomePod mini, il più recente speaker HomePod, un potente altoparlante smart che offre “un’esperienza di ascolto immersiva a 360 gradi, tutta l’intelligenza di Siri e funzioni di domotica a un prezzo incredibile: 99 dollari”. HomePod mini sarà disponibile a partire da lunedì 16 novembre.

L’iPhone 12 Pro Max

Nel ricordare le caratteristiche di iPhone 12 Pro Max, Apple spiega che il dispositivo vuole spingere “ai limiti l’innovazione per gli utenti che esigono il massimo dal loro iPhone”. Le dimensioni sono quasi identiche a quelle di iPhone 11 Pro Max, ma questo nuovo vanterà un display Super Retina XDR più ampio, da 6,7 pollici, rappresentando il display più grande mai visto su un iPhone e offrendo la risoluzione più elevata, con quasi 3,5 milioni di pixel. Il design sarà a bordo piatto con un profilo in acciaio chirurgico inossidabile e un pannello posteriore in vetro opaco, ottenuto tramite un processo di lavorazione ad alta precisione. Tra le altre caratteristiche, quella di resistere all’acqua fino a una profondità di 6 metri per un massimo di 30 minuti, senza dimenticare che il dispositivo è dotato del nuovo rivestimento anteriore Ceramic Shield, per una resistenza alle cadute 4 volte superiore.

L’iPhone 12 mini

Per quanto riguarda, invece, iPhone 12 mini, “lo smartphone 5G più piccolo, sottile e leggero al mondo”, Apple ricorda che avrà un display da 5,4 pollici e sarà dotato di un design con caratteristiche innovative. Disponibile in cinque finiture, il dispositivo “integra tutte le tecnologie di iPhone 12 in un formato più compatto”, offrendo al tempo stesso “un display Super Retina XDR edge-to-edge ampio e immersivo”. Anche l’iPhone 12 mini vanta il nuovo rivestimento anteriore Ceramic Shield, più robusto del vetro utilizzato in qualsiasi altro smartphone ed “offre un rating leader di settore con grado IP68 per la resistenza all’acqua”.